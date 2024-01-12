Штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорникам ВСУ на Донецком направлении

Опорные пункты и живая сила противника поражены на Донецком направлении ракетными ударами штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«Получил задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выполнили взлет, набор высоты, выход в район выполнения боевой задачи. Выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет. Все цели уничтожены - задачу выполнили!» - рассказал летчик Су-25 с позывным «Беркут».

После пуска ракет по целям экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все указанные цели были успешно поражены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.