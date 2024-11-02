Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре

В Кировском районе Самары произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме, в результате чего пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

«По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина», - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь.

Следственный комитет России по региону проводит доследственную проверку по данному факту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.