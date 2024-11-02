Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре

В Кировском районе Самары произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме, в результате чего пострадала 75-летняя женщина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
«По предварительным данным, сегодня в квартире жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Георгия Димитрова в Кировском районе города Самары, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадала 75-летняя женщина», - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшая находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь.
Следственный комитет России по региону проводит доследственную проверку по данному факту. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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