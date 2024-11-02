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В России предложили учить теорию в автошколах дистанционно

Минпросвещения РФ впервые намерено ввести возможность дистанционного обучения будущих водителей.
Виктория Бокий 2024-11-02 13:22:29
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

С сентября 2025 года обучающиеся в автошколах смогут изучать теоретическую часть дистанционно. Об этом сообщается в проекте приказа Минпросвещения РФ «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий».

Однако дистанционный тип обучения будет возможен не во всех автошколах, а только в тех, которые используют государственные информационные системы с авторизацией на портале «Госуслуги».

Сообщается, что такое нововведение потребовалось «для повышения качества обучения».

Ранее дистанционная форма обучения в автошколах вводилась в ковидное время. Тогда лекции транслировались путем видеоконференций.

Помимо этого, в новую форму обучения в автошколах будет введено ознакомление с термином «опасное вождение» и электронными документами. Также предлагают пересмотреть учебную нагрузку на начинающих водителей. На вождение в городе выделят 42 часа вместо текущих 38.

#проект #обучение #закон #водитель #автошкола #Минпросвещения РФ
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