На востоке Москвы нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

На востоке Москвы обнаружили тело женщины в строительном мешке у одного из домов, идет установление лица, причастного к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Около жилого дома по ул. 16-я Парковая обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что правоохранительные органы в данный момент ведут работу по установлению причин и точного времени смерти, для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи приступили к изучению записей с камер наблюдения и опросу очевидцев, передает «360».

Контроль над ходом следствия осуществляет Измайловская межрайонная прокуратура.