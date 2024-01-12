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На востоке Москвы нашли тело женщины с признаками насильственной смерти

На данный момент причина смерти не установлена, ведется поиск преступника.
Елизавета Кондрикова 2024-01-12 12:44:01
© Фото: moscowproc, Telegram

На востоке Москвы обнаружили тело женщины в строительном мешке у одного из домов, идет установление лица, причастного к преступлению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Около жилого дома по ул. 16-я Парковая обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что правоохранительные органы в данный момент ведут работу по установлению причин и точного времени смерти, для этого будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи приступили к изучению записей с камер наблюдения и опросу очевидцев, передает «360».  

Контроль над ходом следствия осуществляет Измайловская межрайонная прокуратура.

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