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В Москве открылся благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел»

Кинофорум можно свободно посетить до 7 ноября.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 12:23:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве в кинотеатре «Поклонка» открылся XXI Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» для детей и их родителей.

Он приурочен ко Дню народного единства. На участие в фестивале было заявлено более 300 кинокартин, но после тщательного отбора в конкурсную программу вошли 82 из них.

Всего представлено четыре номинации: полнометражное и короткометражное игровое кино, документальное кино, анимация.

Кроме показа, пройдут встречи и беседы, которые посвящены воспитанию подрастающего поколения, а также творческие вечера артистов и режиссеров.

«Фильмы должны прежде всего нести воспитательную составляющую и предлагать те модели поведения героя фильма, которые могли бы стать примером для детей прежде всего. Мы живем ради детей - это наше будущее», - сказала актриса Ольга Будина.

Кинофестиваль «Лучезарный ангел» продлится до 7 ноября, посещение свободное. Для этого нужно заранее пройти онлайн-регистрацию.

#Кино #фильмы #кинофестиваль #анимация #Лучезарный ангел #Кинофорум
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