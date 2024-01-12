В Екатеринбурге мать заставила ребенка гулять без обуви, СК начал проверку

В Екатеринбурге мать вывела ребенка на улице без обуви в мороз. Соответствующие кадры были опубликованы в местных пабликах.

«Наблюдала только что картину по Чемпионов 15, мать с босым ребенком, который плачет от холода и хватается за ноги, выгуливали собаку», - сообщила очевидица в соцсетях.

Фотографиями с мальчиком в носках уже заинтересовались правоохранительные органы. Следователи начали процессуальные проверку.

Как отметили в СК, в этом инциденте усматриваются признаки грубого нарушения прав ребенка, его здоровье могло подвернуться существенной опасности. Также следователи будут выяснять, не было ли со стороны мамы других противоправных действий в отношении мальчика.