МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В уральском ТЦ двое мужчин обменялись выстрелами и ударами ножа

В одном из торговых центров Каменск-Уральского ссора двух мужчин окончилась поножовщиной и стрельбой, их доставили в больницу для оказания медпомощи.
Дарина Криц 2024-11-21 14:53:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Каменск-Уральском Свердловской области произошел конфликт, окончившийся стрельбой и поножовщиной. Спор возник между двумя мужчинами в местном торговом центре, у одного из них в руках оказался травматический пистолет.

В распоряжении 360.ru появились видеокадры, на которых видна стычка двух мужчин, в руке одного их них находится похожий на пистолет предмет. Один из очевидцев заявил, что в торговом центре прозвучали не менее пяти выстрелов, один из которых попал в живот участнику конфликта.

В какой-то момент они сцепились, один повалил другого на пол. К ним подоспел мужчина в камуфляже и начал разнимать участников драки. Как сообщается, потом к усмирению двоих подключился один из продавцов.

Местное издание URA.ru уточнило, что правоохранители уже установили личности участников инцидента. Их доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. У одного - ножевое ранение, второй - с огнестрельным.

#в стране и мире #стрельба #Свердловская область #конфликт #Драка #Каменск-Уральский #поножовщина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 