В уральском ТЦ двое мужчин обменялись выстрелами и ударами ножа

В Каменск-Уральском Свердловской области произошел конфликт, окончившийся стрельбой и поножовщиной. Спор возник между двумя мужчинами в местном торговом центре, у одного из них в руках оказался травматический пистолет.

В распоряжении 360.ru появились видеокадры, на которых видна стычка двух мужчин, в руке одного их них находится похожий на пистолет предмет. Один из очевидцев заявил, что в торговом центре прозвучали не менее пяти выстрелов, один из которых попал в живот участнику конфликта.

В какой-то момент они сцепились, один повалил другого на пол. К ним подоспел мужчина в камуфляже и начал разнимать участников драки. Как сообщается, потом к усмирению двоих подключился один из продавцов.

Местное издание URA.ru уточнило, что правоохранители уже установили личности участников инцидента. Их доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи. У одного - ножевое ранение, второй - с огнестрельным.