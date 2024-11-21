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Ракета-носитель с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с Байконура

Космический грузовик доставит на орбиту около двух с половиной тонн груза.
Таисия Кваша 2024-11-21 15:29:48
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-29» стартовала с Байконура, он доставит на МКС около двух с половиной тонн груза. Полет продлится двое суток, за это время корабль совершит 34 витка вокруг Земли.

Сообщается, что на станцию отправятся топливо, питьевая вода, сжатый азот, аппаратура и материалы для научных экспериментов, а также продукты питания, одежда и новогодние подарки для экипажа.

Стыковка с модулем «Поиск» запланирована на 23 ноября в 17.36 мск. Планируется, что грузовик пробудет на орбите 186 суток.

Отмечается, что это был четвертый запуск корабля серии «Прогресс МС» за текущий год.

#ракета #роскосмос #мкс #Космодром Байконур #Прогресс МС
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