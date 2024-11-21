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В Китае нашли запасы золота более чем на $80 млрд

Предположительно, золото находится в более 40 жилах на глубине более двух километров.
Таисия Кваша 2024-11-21 15:25:45
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Global Look Press

В китайской провинции Хунань геологи обнаружили залежи золота, общая стоимость которого достигает 82,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило Геологическое управление провинции в социальной сети WeChat.

Отмечается, что геологи нашли более 40 жил на месторождении Ваньгу, глубина которого составляет более 2 000 метров, в уезде Пинцзян. Геологи также сообщили, что в основной зоне поисков залежей обнаружили около 300 тонн запасов золота.

«Предполагается, что на глубине более 3 000 метров запасы золота составят более 1 000 тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», - объясняют специалисты.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим золотодобытчиком в мире. За прошлый год производство золота выросло на 5,7% - это около 10% мировой добычи по всему миру.

#Китай #в стране и мире #добыча золота #золото
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