Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года

Государственная дума России утвердила федеральный бюджет на 2025 год и на плановый период с 2026 по 2027 год. Согласно документу, прогнозируемый доход в федеральный бюджет в следующем году составит 40,2 триллиона рублей. В эту сумму входят и ожидаемые нефтегазовые доходы в размере 1,8 триллиона рублей.

Ожидаемый доход в 2026 и 2027 годах составит 41,8 и 43,1 триллиона рублей соответственно.

«Прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета с 39 406,6 млрд рублей в 2024 году до 41 469,5 млрд рублей, 44 022,2 млрд рублей и 45 915,6 в 2025-2027 годах соответственно. При этом объем условно утверждаемых расходов составит 1 100,6 млрд рублей (2,5% к общему объему расходов) в 2026 году и 2 295,8 млрд рублей (5% к общему объему расходов) в 2027 году», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, за трехлетний период исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом - 0,5% ВВП в следующем году, 0,9% ВВП в 2026-м и 1,1% в 2027 году. При этом ненефтегазовый дефицит за эти три года будет сокращен. Основными источниками финансирования дефицита станут государственные заимствования.

Объем ВВП на 2025 год прогнозируется в объеме 214,5 триллиона рублей. В 2026 и 2027 годах - 230,5 и 248,3 триллиона рублей соответственно. Уровень инфляции ожидается не выше 4,5% в 2025 году, в следующие два года он сократится до 4%.