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В Горловке дрон ВСУ влетел в реанимобиль с медиками и ранеными, двое погибли

В результате фельдшер и пациент погибли, еще три медика пострадали.
Анна Назайкина 2024-01-12 11:25:01
© Фото: Prikhodko1970, Telegram

В Горловке ДНР украинский дрон попал в реанимобиль, в котором в этот момент находились медики и раненные при обстреле, два человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Изначально в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими военными были ранены три работника «Центральных электрических сетей». В момент произошедшего энергетики выполняли свои профессиональные обязанности.

На помощь к пострадавшим пришли медики. Однако в реанимобиль попал вражеский беспилотник.

В результате фельдшер и пациент погибли, еще три медика пострадали, сообщил Приходько.

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