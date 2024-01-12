В Горловке дрон ВСУ влетел в реанимобиль с медиками и ранеными, двое погибли

В Горловке ДНР украинский дрон попал в реанимобиль, в котором в этот момент находились медики и раненные при обстреле, два человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Изначально в поселке Гольмовский в результате обстрела украинскими военными были ранены три работника «Центральных электрических сетей». В момент произошедшего энергетики выполняли свои профессиональные обязанности.

На помощь к пострадавшим пришли медики. Однако в реанимобиль попал вражеский беспилотник.

В результате фельдшер и пациент погибли, еще три медика пострадали, сообщил Приходько.