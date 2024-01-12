В Омске стая бездомных собак набросилась на мальчика и прокусила ему ногу

В Омске бродячие собаки напали на ребенка во дворе жилого дома. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Как уточняется, стая бездомных псов накинулась на 8-летнего мальчика на Мельничной улице накануне, 11 января.

По информации Mash, школьник шел на уроки, когда произошло нападение. Разъяренные собаки прокусили ему ногу. Судя по кадрам с камер наблюдения, стаю спугнул проходящий мимо мужчина.

В настоящий момент следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Правоохранители дадут оценку действиям местных властей, а также организациям, которые должны были отвечать за отлов бродячих животных. Было возбуждено уголовное дело о халатности.