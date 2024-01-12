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В Омске стая бездомных собак набросилась на мальчика и прокусила ему ногу

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. После проверки будет решаться вопрос о возбуждении дела.
Анна Назайкина 2024-01-12 10:58:01
© Фото: omsk24online, VK © Видео: omsk24online, VK, СК РФ

В Омске бродячие собаки напали на ребенка во дворе жилого дома. Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

Как уточняется, стая бездомных псов накинулась на 8-летнего мальчика на Мельничной улице накануне, 11 января.

По информации Mash, школьник шел на уроки, когда произошло нападение. Разъяренные собаки прокусили ему ногу. Судя по кадрам с камер наблюдения, стаю спугнул проходящий мимо мужчина.

В настоящий момент следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Правоохранители дадут оценку действиям местных властей, а также организациям, которые должны были отвечать за отлов бродячих животных. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

#Омская область #Мальчик #школьник #стая собак #бродячие псы #нападение собак
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