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Военные инженеры уничтожили минно-взрывные заграждения на Купянском направлении

При помощи окопных зарядов военнослужащие инженерно-саперных подразделений пробивают укрепления ВСУ в ходе боя.
2024-01-12 11:48:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные инженеры штурмовой группы уничтожили минно-взрывные заграждения и зачистили фортификации противника на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

С помощью окопных зарядов военные инженеры взрывным способом пробивают укрепления украинских боевиков, благодаря чему российские досмотровые группы могут действовать в безопасности, уточнили в оборонном ведомстве.

Командир инженерно-саперной роты лейтенант Александр Архипов рассказал, что военные инженеры должны устранять такие заграждения, как мины и колючая проволока, а также проделывать проходы для своей штурмовой группы в здании, заборе, сооружении.

«Сегодня нужно было на одном из флангов посмотреть опорники, в которых, возможно, могли бы находиться еще силы противника. Мы заранее подошли, отработали окопным зарядом по блиндажу, по укрытию. Дальше зашел наш штурмовой сапер», - добавил Архипов.

Окопные заряды используются для устранения таких укреплений, как блиндажи и доты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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