Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве европейских стран в выборы в Молдавии. Об этом написал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в X.

«Макрон только что публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно российское», - написал Филиппо.

Недавно Макрон выступил с обращением к гражданам Молдавии и назвал второй тур президентских выборов ключевым не только для страны, но и для всей Европы.

По словам Флориана Филиппо, Европа безосновательно обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. При этом европейские политики постоянно пытаются повлиять на выборы других стран, используя коррупцию и манипуляции.