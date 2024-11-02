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Филиппо: обращение Макрона к молдаванам говорит о вмешательстве в выборы

Макрон назвал второй тур президентских выборов в Молдавии ключевым не только для страны, но и для Европы.
Виктория Бокий 2024-11-02 11:01:43
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к молдаванам перед вторым туром президентских выборов говорит о вмешательстве европейских стран в выборы в Молдавии. Об этом написал французский политик Флориан Филиппо на своей странице в X.

«Макрон только что публично и официально призвал молдаван проголосовать во втором туре президентских выборов в воскресенье за проевропейского кандидата Майю Санду, но вмешательство все равно российское», - написал Филиппо.

Недавно Макрон выступил с обращением к гражданам Молдавии и назвал второй тур президентских выборов ключевым не только для страны, но и для всей Европы.

По словам Флориана Филиппо, Европа безосновательно обвиняет Россию во вмешательстве в выборы. При этом европейские политики постоянно пытаются повлиять на выборы других стран, используя коррупцию и манипуляции.

#Молдавия #макрон #Европа #Выборы в Молдавии #вмешательство #Филиппо
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