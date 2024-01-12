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Пленный Глыва рассказал о нежелании украинцев умирать непонятно за что

В основном на передовой их держит уголовная ответственность за невыполнение приказа, а также возможная расправа со стороны своих.
2024-01-12 11:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Проходивший службу в рядах ВСУ старший сержант Михаил Глыва рассказал о низкой мотивации украинцев и нежелании воевать. Видео беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Ни у кого нет желания умирать непонятно за что, непонятно зачем. Есть желание жить», - признался Глыва.

Бойцы ВС РФ взяли украинцев в плен в Запорожской области неподалеку от Работино. Появление российских военнослужащих стало неожиданностью, так как вышли они со стороны позиций ВСУ.

«Из-за нехватки людей на фронте нас в ночь отправили на передовые позиции для ведения наблюдения... Мы сидели в окопе и с нашей стороны вышли российские солдаты, которые взяли нас в плен», - пояснил пленный.

Пленных эвакуировали в безопасное место, угостили сигаретами, а также дали воды и еды. Михаил отметил, что российские военнослужащие относятся к сложившим оружие украинцам гуманно и уважительно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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