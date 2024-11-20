Очевидица рассказала об эвакуации людей и животных при пожаре в Севастополе

В пятиэтажном жилом доме в Севастополе произошел пожар, охвативший восемь квартир. Известно об одном погибшем. Очевидица пожара рассказала, что на место оперативно приехали спасатели и эвакуировали людей. По ее словам, причины возгорания пока не установлены, но версия взрыва газа исключена.

«Пока еще никто не знает причины. Никакого взрыва не было - может, неосторожное обращение с огнем, может, курил кто-то. Пожарные наши молодцы, так быстро все тушат. Собаку вытащили, людей по лестнице спустили», - рассказала «Звезде» очевидица Елена.

Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Из здания эвакуированы 23 человека, в том числе один ребенок. Личность погибшего пока не установлена, известно, что это пожилой мужчина. Эвакуированных жителей разместят в пункте временного размещения в здании кинотеатра.