МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Севастополе произошел крупный пожар в пятиэтажке

Из дома эвакуировали 23 человека, о пострадавших не сообщается.
Сергей Лебедев 2024-11-20 08:30:00
© Фото: МЧС России © Видео: chp_sevastopol, Telegram

Сегодня утром в городе Севастополь произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь распространился со второго по пятый этаж. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Горят балконы со второго по пятый этаж. Сотрудники МЧС России в спасустройствах вывели на улицу 23 жильца», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 83 специалиста. Кроме того, задействованы 12 единиц техники.

Сейчас выясняются причины возгорания. Установление обстоятельств ЧП взяла на контроль прокуратура.

#пожар #Севастополь #огонь #Прокуратура #МЧС России #многоэтажка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 