В Севастополе произошел крупный пожар в пятиэтажке

Сегодня утром в городе Севастополь произошел крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Огонь распространился со второго по пятый этаж. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Горят балконы со второго по пятый этаж. Сотрудники МЧС России в спасустройствах вывели на улицу 23 жильца», - отметили в ведомстве.

Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены 83 специалиста. Кроме того, задействованы 12 единиц техники.

Сейчас выясняются причины возгорания. Установление обстоятельств ЧП взяла на контроль прокуратура.