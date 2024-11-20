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Нетаньяху предложил $5 млн за освобождение каждого заложника

Израильский премьер-министр также пообещал безопасный выход всей семье того, кто вернет похищенного.
Сергей Лебедев 2024-11-20 06:56:57
© Фото: JINI, XinHua, Global Look Press

Израиль готов заплатить палестинцам по пять миллионов долларов за каждого освобожденного заложника. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Также он пообещал безопасный выход всей семье того, кто вернет похищенного.

«Мы дадим по 5 миллионов долларов за каждого заложника. Выбирайте. Выбор за вами, но результат будет тем же - мы вернем всех», - цитирует Bloomberg слова политика.

Напомним, в сентябре этого года Израиль предлагал тогдашнему лидеру ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников. Однако эти условия были проигнорированы.

Спустя месяц бойцы ЦАХАЛ ликвидировали Яхью Синвара.

#в стране и мире #Израиль #палестина #ХАМАС #беньямин нетаньяху
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