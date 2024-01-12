Путин поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров и сотрудников аппарата органов прокуратуры, а также ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что прокуратура - один из важнейших институтов государственной власти. Работа прокуроров связана с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением закона.

Работники прокуратуры борются с коррупцией и криминалом, способствуют развитию России как суверенного, демократического государства, сказал Путин. Президент назвал приоритетные задачи ведомства: выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей.

Глава государства особо отметил в числе задач прокуратуры обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей СВО, в четком и своевременном исполнении заданий гособоронзаказа.

Кроме того, нужно наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, сказал Владимир Путин. Особое внимание в условиях антироссийских санкций и антикризисных мер нужно уделить надзору за соблюдением законов в сфере экономики.

Требуется обеспечить надзором реализацию национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году президентских выборов, подчеркнул глава государства.

День работника прокуратуры в России отмечают 12 января.