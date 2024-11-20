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Снайперы рассказали о ложных целях, на которые попадаются FPV-дроны ВСУ

Работающий в ЛНР взвод снайперов группировки «Запад» поделился уловками, применяемыми для обмана вражеских беспилотников-разведчиков.
Марина Крижановская Юлия Бабакова 2024-11-20 22:51:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки «Запад» в Луганской Народной Республике зоны СВО научились обманывать вражеские FPV-дроны, противостоя им и уничтожая «бездушную авиацию» не только на подлете.

«Хитрим: делаем ложные позиции для разведчиков. Они прилетают, высматривают, где именно блиндаж. Даже тепло делаем», - пояснил командир специального взвода снайперов с позывным Подвох.

По его словам, когда объект противника подлетает, то стрелок делает один-два выстрела. При этом старший снайпер с позывным Егерь рассказал, как им удалось ликвидировать трех пулеметчиков ВСУ.

«Подползли метров на 300, наверное, к противнику. В одном пулеметном гнезде троих выстегнули пулеметчиков, что помогло ребятам очень сильно - пройти дальше. Потом еще двоих», - сообщил снайпер Егерь.

Ежедневно российские военнослужащие срывают ротацию украинских боевиков на опорниках возле села Терны в ЛНР. Тяжелейший урон противнику наносят снайперы, которые уничтожают командиров и операторов БПЛА ВСУ, а также минометные расчеты. Кроме того, дальнобойные крупнокалиберные винтовки стрелков способны вывести из строя даже легкобронированную технику.

Главной задачей снайперов группировки «Запад» является прикрытие продвигающихся вперед штурмовых групп при освобождении Луганской республики. 

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