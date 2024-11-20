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Bild: капитаном корабля, подозреваемого в порче кабеля на Балтике, оказался россиянин

Капитаном китайского судна Yi Peng 3, вероятно повредившего кабель в Балтийском море, назвали гражданина России.
Марина Крижановская 2024-11-20 18:53:55
© Фото: Frank Hammerschmidt, dpa, Globallookpress

Немецкие журналисты заявили, что в повреждении подводного кабеля C-Lion1 на дне Балтийского моря подозревают капитана с гражданством России, который управлял китайским судном Yi Peng 3. Инцидент произошел 18 ноября, когда зафиксировали повреждения кабеля между Германией (город Росток) и Финляндией (город Хельсинки).

По информации издания Bild, судно Yi Peng 3 привлекло внимание двух военных кораблей Дании, которые проследовали за ним.

После чего его остановили, в это время выяснилось, что капитаном якобы является россиянин. Предполагается, что кабель мог повредить спущенный в воду Балтийского моря якорь, а также донный трал.

На произошедшее отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это достаточно абсурдно и безосновательно, исключив причастность Москвы к произошедшему.

#в стране и мире #Балтийское море #россиянин #повреждение кабеля #капитан судна #подводный кабель
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