Bild: капитаном корабля, подозреваемого в порче кабеля на Балтике, оказался россиянин

Немецкие журналисты заявили, что в повреждении подводного кабеля C-Lion1 на дне Балтийского моря подозревают капитана с гражданством России, который управлял китайским судном Yi Peng 3. Инцидент произошел 18 ноября, когда зафиксировали повреждения кабеля между Германией (город Росток) и Финляндией (город Хельсинки).

По информации издания Bild, судно Yi Peng 3 привлекло внимание двух военных кораблей Дании, которые проследовали за ним.

После чего его остановили, в это время выяснилось, что капитаном якобы является россиянин. Предполагается, что кабель мог повредить спущенный в воду Балтийского моря якорь, а также донный трал.

На произошедшее отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это достаточно абсурдно и безосновательно, исключив причастность Москвы к произошедшему.