В Росгвардии напомнили о правилах, запретах и штрафах при владении оружием

В Росгвардии по Московской области напомнили правила приобретения и хранения оружия, и о наказании за незаконное владение им.

Так, владельцы оружия могут получить уголовный срок или заплатить внушительный штраф, если нарушат условия хранения и учета оружия или захотят его переделать, а также если откроют огонь в населенных пунктах и вне специализированных мест. О грубых и не грубых нарушениях в интервью 360.ru сообщил представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

«К первым относится, например, стрельба в населенных пунктах и местах, не отведенных для этого. Здесь предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. К грубым также относятся нарушения условий хранения и учета оружия, его продажа и переделка. Здесь речь идет уже о лишении свободы со штрафами», - рассказал представитель ведомства.

Неправильное хранение оружия или просроченная постановка его на учет считается нарушением средней степени тяжести. Фокин обратил внимание, что часто владельцы не успевают зарегистрировать приобретенное оружие в течение двух недель или смены места жительства. В таком случае им сделают предупреждение и потребуют оплатить штраф до двух тысяч рублей.

Говоря о порядке получения документов на право владения оружием, представитель Росгвардии напомнил, что заявитель должен быть не моложе 21 года, ему необходимо получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний и об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ и пройти соответствующее обучение. В Московской области, добавил Фокин, есть специальные организации, которые обучают обращению с оружием.

«В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием», - перечислил представитель силового ведомства.

В настоящее время в области порядка 181 тысячи жителей обладают 355 тысячами двуствольного оружия, дробовиков, ружей. После получения лицензии, добавил Фокин, гражданин может приобрести оружие и в двухнедельный срок обращается за разрешением по месту регистрации. После этого купленное ружье можно хранить и использовать на законных основаниях. Через пять лет владельцу нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию, чтобы продлить разрешение.

Кроме того, один владелец может хранить до пяти двустволок и до двух единиц оружия ограниченного поражения, а также не более пяти единиц газового и стрелково-метательного оружия. По истечении пяти лет владения гладкоствольным, россиянин сможет приобрести оружие с нарезным стволом, резюмировал представитель Росгвардии.