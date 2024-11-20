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Ракетчики уничтожили 12 бронемашин ВСУ одним ударом в Сумской области

Ракетный удар был нанесен по ротной тактической группе 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
2024-11-20 12:45:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры ракетного удара по украинской ротной тактической группе. 

Уточняется, что ставшая целью ротная тактическая группа противника была из состава 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады неприятеля. 

Российское оборонное ведомстве добавило, что неприятель располагался в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. 

МО РФ озвучило потери ВСУ в результате удара. Удалось уничтожить до 50 боевиков, а также 12 боевых бронированных машин противника. Кроме этого, враг потерял 6 единиц автотехники.

Ранее Минобороны России показало кадры ракетного удара по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ВСУ #спецоперация #ракетный удар #сумская область
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