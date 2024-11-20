Ракетчики уничтожили 12 бронемашин ВСУ одним ударом в Сумской области

Минобороны России продемонстрировало кадры ракетного удара по украинской ротной тактической группе.
Уточняется, что ставшая целью ротная тактическая группа противника была из состава 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады неприятеля.
Российское оборонное ведомстве добавило, что неприятель располагался в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области.
МО РФ озвучило потери ВСУ в результате удара. Удалось уничтожить до 50 боевиков, а также 12 боевых бронированных машин противника. Кроме этого, враг потерял 6 единиц автотехники.
Ранее Минобороны России показало кадры ракетного удара по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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