Ракетчики уничтожили 12 бронемашин ВСУ одним ударом в Сумской области

Минобороны России продемонстрировало кадры ракетного удара по украинской ротной тактической группе.

Уточняется, что ставшая целью ротная тактическая группа противника была из состава 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады неприятеля.

Российское оборонное ведомстве добавило, что неприятель располагался в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области.

МО РФ озвучило потери ВСУ в результате удара. Удалось уничтожить до 50 боевиков, а также 12 боевых бронированных машин противника. Кроме этого, враг потерял 6 единиц автотехники.

Ранее Минобороны России показало кадры ракетного удара по украинскому бронетанковому заводу в Николаеве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.