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CAS удовлетворил иск тренера «Зенита» к Украинской ассоциации футбола

В марте 2022 года УАФ лишил Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев на национальном уровне.
Сергей Лебедев 2024-11-19 07:21:02
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил иск тренера ФК «Зенит» Анатолия Тимощука на решение Украинской ассоциации футбола о лишении его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев на национальном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание по иску прошло еще 22 апреля. Информацию об удовлетворении требования подтвердили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, в марте 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить Анатолия Тимощука тренерской лицензии и всех титулов. Данные меры применили из-за того, что спортсмен остался работать в России после начала специальной военной операции.

Анатолий Тимощук является одним из самых титулованных футболистов в истории Украины. В составе донецкого «Шахтера» он становился трехкратным чемпионом страны, трехкратным обладателем Кубка Украины и обладателем Суперкубка Украины. Также спортсмен провел наибольшее число матчей в истории национальной сборной.

За «Зенит» Анатолий Тимощук выступал с 2007 по 2009 и с 2013 по 2015 годы. В 2017 году он вошел в тренерский штаб футбольного клуба.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Зенит #суд #CAS #иск #Спортивный арбитражный суд #Анатолий Тимощук
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