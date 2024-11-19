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На северо-востоке Москвы произошел крупный пожар в трехэтажном здании

Пожар удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.
Анастасия Бобылева 2024-11-19 05:59:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Сигнальном проезде в Москве произошел крупный пожар, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке столицы. На Сигнальном проезде горит 3-этажное многофункциональное здание с офисными и складскими помещениями», - говорится в сообщении.

К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники, уточняет МЧС. В конце концов, огонь удалось локализовать, а затем и ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

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