На северо-востоке Москвы произошел крупный пожар в трехэтажном здании

На Сигнальном проезде в Москве произошел крупный пожар, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на северо-востоке столицы. На Сигнальном проезде горит 3-этажное многофункциональное здание с офисными и складскими помещениями», - говорится в сообщении.

К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники, уточняет МЧС. В конце концов, огонь удалось локализовать, а затем и ликвидировать. О пострадавших не сообщается.