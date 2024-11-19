В США запланировали за три года создать прототип новой крылатой ракеты

Власти США планируют в течение трех лет разработать прототип новой ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N). Информация следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что ракеты должны размещаться на ударных американских подлодках. Однако к использованию в боевых условиях они должны быть к 2034 году.

Согласно документу, систему SLCM-N установят сперва на подводные лодки класса Virginia. Все операции с ядерным боезарядом будут проводить в том числе на объектах стратегического вооружения ВМС США в Кингс-Бей.