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В США запланировали за три года создать прототип новой крылатой ракеты

Ожидается, что новая ядерная ракета морского базирования станет пригодна к использованию в 2034 году.
Глеб Владовский 2024-11-19 04:54:21
© Фото: defense.gov

Власти США планируют в течение трех лет разработать прототип новой ядерной крылатой ракеты морского базирования (SLCM-N). Информация следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что ракеты должны размещаться на ударных американских подлодках. Однако к использованию в боевых условиях они должны быть к 2034 году.

Согласно документу, систему SLCM-N установят сперва на подводные лодки класса Virginia. Все операции с ядерным боезарядом  будут проводить в том числе на объектах стратегического вооружения ВМС США в Кингс-Бей.

#в стране и мире #крылатая ракета #ВМС США #документ #разработка прототипа
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