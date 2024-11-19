Автомобиль провалился под лед в Иркутской области

В Иркутской области женщина погибла в результата того, что автомобиль провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел в 20 метрах от берега реки Витим. В результате автомобиль полностью ушел под воду.

«Автоледи решила сократить путь. Вопреки запретам она выехала на реку Витим в городе Бодайбо. В легковушке находились еще две подруги», - говорится в заявлении ведомства.

Спасателям удалось спасти находившихся в транспортном средстве подруг. 31-летнюю автоледи вызволить не удалось.

В МЧС России напомнили о том, что выезд автомобилей на лед возможен только в специально разрешенных местах и на организованных ледовых переправах.