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Автомобиль провалился под лед в Иркутской области

Спасателям удалось вызволить из транспортного средства двух человек из ловушки.
Глеб Владовский 2024-11-19 23:33:31
© Фото: sledcom38 Telegram

В Иркутской области женщина погибла в результата того, что автомобиль провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел в 20 метрах от берега реки Витим. В результате автомобиль полностью ушел под воду.

«Автоледи решила сократить путь. Вопреки запретам она выехала на реку Витим в городе Бодайбо. В легковушке находились еще две подруги», - говорится в заявлении ведомства.

Спасателям удалось спасти находившихся в транспортном средстве подруг. 31-летнюю автоледи вызволить не удалось.

В МЧС России напомнили о том, что выезд автомобилей на лед возможен только в специально разрешенных местах и на организованных ледовых переправах.

#в стране и мире #Автомобиль #Иркутская область #Лед #МЧС России
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