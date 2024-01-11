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Под Пензой произошло ДТП, в котором погибли семь человек

Все погибшие и пострадавшие в ДТП находились в салоне минивэна, водитель которого, предварительно, выехал на встречную полосу.
Ян Брацкий 2024-01-11 09:23:01
© Фото: mediamvd, Telegram

Семь человек погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области. Трагедия произошла ночью на 504-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

По предварительной версии, водитель минивэна выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, сообщает МВД Медиа.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сотрудникам которой предстоит разобраться в истинных причинах случившегося.

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