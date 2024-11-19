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В Словении отменили лекцию жены Зеленского в университете

Приезд был организован с целью изучения деятельности ВУЗа по гуманитарной помощи студентам из Украины.
Таисия Кваша 2024-11-19 20:25:24
© Фото: Martyn Wheatley, Keystone Press Agency, Globallookpress

Выступление жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Люблянском университете отменили по неизвестным причинам. Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство (STA).

Отмечается, что Елена Зеленская посетила высшее учебное заведение с целью ознакомления с деятельностью университета по гуманитарной помощи студентам и преподавателям из Украины, однако украинская сторона отменила ранее анонсированную лекцию на факультете политических наук.

Ранее Зеленская в сопровождении мужа президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешом посетила Национальную университетскую библиотеку, но произошел конфликт с неизвестным жителем. Мужчина выкрикивал фразы о том, что Россия победит в конфликте на Украине.

Вскоре личность неизвестного была установлена, однако будут ли последствия для него, неизвестны.

#Словения #университет #вуз #елена зеленская #лекция #любляна
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