«Последнее предупреждение»: в комитете по обороне ГД озвучили причины обновления ядерной доктрины

Обновление ядерной доктрины РФ и утверждение основ госполитики в области ядерного сдерживания - это последнее предупреждение Западу, призыв воздержаться от необдуманных действий. Об этом заявил «Звезде» первый зампредседателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов.

«Это предупреждение от нашей страны западным странам от необдуманных действий в отношении Российской Федерации. В обилии "красных линий" эта последняя. Это последнее предупреждение, чтобы Запад не пытался проверить нашу страну на прочность. Такие попытки, как правило, приводили противоборствующую сторону к печальным последствиям», - заявил Красов.

Зампредседателя отметил, что ракеты ATACMS, удары которыми одобрил Киеву Вашингтон, наводятся специалистами НАТО по спутниковым данным альянса.

Напомним, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. До этого российский лидер внес корректировки в ядерную доктрину России. Как заявили в Кремле, новая доктрина основана на том, что РФ будет применять ядерное оружие исключительно как крайнюю меру в случае агрессии со стороны других стран.