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В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ

Принято решение об эвакуации жителей и оцеплении территории поселка.
Алексей Курильченко 2024-11-19 12:49:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В поселке Ильич в Темрюкском районе Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения бомбы времен Великой Отечественной войны. В ходе совещания КЧС принято решение об эвакуации жителей. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.

Для информирования жителей об эвакуации будет произведен подворовой обход. На совещании также принято решение об оцеплении территории поселка и организации дежурства бригад скорой помощи.

«Все необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности», - написал Бабенков в своем телеграм-канале.

Жителей поселка эвакуируют в здание Дома культуры, где их обеспечат горячей водой и чаем. Людям посоветовали перед эвакуацией прикрыть окна одеялами или заклеить клейкой лентой на случай разлета осколков стекла.

Бомба была обнаружена во время земляных работ. После этого в школах и детских садах поселка отменили занятия и предупредили о предстоящей временной эвакуации 1 800 жителей. Бомба будет обезврежена и ликвидирована специальными службами.

#в стране и мире #бомба #Кубань #эвакуация #поселок
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