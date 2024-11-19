Проректор РТУ рассказал, как установил личность погибшего в ВОВ бойца

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов отпраздновал в кругу близких людей свой день рождения. Он показал ценные находки, сделанные его студентами во время поисковых экспедиций.

Много лет назад у Игоря Тарасова родилась мысль о создании Студенческого экспедиционного корпуса добровольцев «Команда Арктики». В стенах российского технологического университета идею поддержали и собрали небольшую группу волонтеров. За 13 лет небольшая группа добровольцев-студентов МИРЭА выросла в крупнейший волонтерский центр среди вузов страны.

В кабинете у проректора российского технологического университета есть целый уголок с сувенирами от Калининграда до Владивостока. Здесь есть поделка из Мордовии, винный рог из Осетии, папахи из Тывы и Кабардино-Балкарии. Среди самых ценных артефактов находится медаль погибшего красноармейца, найденная во время очередной поисковой экспедиции в Себежском районе под Псковом.

«Вот эта награда. Вот видите, здесь медаль "За Отвагу", видите, здесь есть номер. Как у любой награды. Вот по этому номеру мы определили, кому принадлежит награда и чьи останки здесь лежат», - рассказал проректор.

Благодаря работе волонтеров уже формируется Музей памяти: находят гильзы от пуль, оборванные гимнастерки, прострелянные офицерские значки и медальоны. Ребята по крупицам восстанавливают хронологию событий на одном из участков сражений во времена Великой Отечественной и буквально пишут историю. Работают в разных районах: в Смоленской области, в Бресте, даже на острове Матуа на Курилах. Многочисленные экспедиции неоднократно возглавлял сам Игорь Тарасов. Для него это нечто большее, чем поисковая операция. Всю жизнь он пытается найти хоть какую-то информацию о родном дяде, погибшем подо Ржевом в годы ВОВ.

«Он не вернулся. Я его искал, долго искал. Я просто знаю, что таких много, как я, кто хотел бы найти своих родственников и где-то они лежат, где-то они точно есть», - поделился он.

С марта 2024 года открылся экспедиционный корпус, куда теперь может попасть студент из любого вуза страны. Можно выбрать программу по душе: от спасения животных Арктики до патриотического автопробега по местам памяти. Волонтеры центра покоряют Антарктиду, Северный и Южный полюсы, занимаются научно-исследовательской деятельностью на Курильских островах, помогают приводить в порядок и облагораживать храмы и монастыри.

«Хочется что-то сделать хорошее, полезное, приятное. И вот когда говорят про молодежь, вот вкладывая в них душу, понимаешь, что есть отдача в их глазах, это не материальное. Это что-то другое, что-то выше, что-то гораздо ценнее», - заявил Игорь Тарасов.

Впервые за много лет он решил праздновать юбилей в кругу родных и близких. А в родном университете его готовится поздравлять вторая большая семья - студенты.