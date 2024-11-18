В Калужской области задержали изготовителя бомб для диверсий в трех регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Калужской области гражданина РФ, который подозревается в производстве взрывных устройств в интересах украинских спецслужб. Бомбы могли использоваться для совершения терактов в трех регионах РФ.

По данным следствия, фигурант дела был завербован украинскими спецслужбами в октябре прошлого года. По заданию куратора он оборудовал в своем загородном доме лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств.

В месте проживания задержанного найдены готовое к применению взрывное устройство массой 4,8 килограммов, компоненты для изготовления бомбы, пистолет Макарова, оружие времен Великой Отечественной войны, боеприпасы, а также средства связи. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.

Бомбы планировалось передать через тайник другим агентам, которые должны быть совершить террористические акты в зданиях отделений полиции в «Доме офицеров» в Белгороде, а также в офисах энергетических компания в Брянске. Эти теракты планировалось провести во время президентских выборов в РФ в марте этого года. Также известно о планах совершить теракт на газораспределительной подстанции в Туле.

Все вышеперечисленные попытки совершения терактов были предотвращены правоохранителями. Задержаны семь граждан РФ, которые осуществляли подготовку к преступлениям. В отношении задержанного изготовителя СВУ возбуждено уголовное дело.