Над регионами России за ночь сбили 83 украинских беспилотника

Этой ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотника. Большинство вражеских аппаратов перехватили в Курской области. Там сбили 36 БПЛА.
Еще 20 беспилотников уничтожили в Брянской области. В Крыму перехватили 12 БПЛА, в Воронежской области - 8, в Орловской - 4, а в Белгородской - 3.
В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали аппараты самолетного типа.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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