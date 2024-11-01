Над регионами России за ночь сбили 83 украинских беспилотника

Этой ночью российские военные пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 83 беспилотника. Большинство вражеских аппаратов перехватили в Курской области. Там сбили 36 БПЛА.

Еще 20 беспилотников уничтожили в Брянской области. В Крыму перехватили 12 БПЛА, в Воронежской области - 8, в Орловской - 4, а в Белгородской - 3.

В МО РФ отметили, что боевики для атаки использовали аппараты самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.