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Моряки из РФ рассказали, как в кругосветке посреди океана им помог японский спецназ

Два морских путешественника из России в рамках экспедиции Russian Ocean Way за 3,5 года совершили кругосветное путешествие на надувном судне по маршруту великих русских первопроходцев.
Надежда Котормус Марина Крижановская 2024-11-18 16:35:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время совершения большого морского кругосветного путешествия русским морякам Станиславу Березкину и Евгению Ковалевскому посреди океана пришлось столкнуться с неизвестной болезнью. Заболел Станислав, которому врачи дистанционно поставили диагноз - инфаркт. Но до ближайшего острова добираться нужно было семь дней. На помощь пришел японский военный флот и помощника Юлия Калюжная - руководитель берегового штаба экспедиции Russian Ocean Way.

«Юля звонит: "Срочно возьмите!". Японцы не знают, куда идти, и на третьи сутки таки они до нас дошли. И выясняется, что это японский элитный морской спецназ Два доктора и маленький такой чемоданчик. Быстро Стасу сделали анализы - кровь из вены. Тут же экспресс-анализ, и тут же говорят: "Инфаркт не подтверждаем". Собрались и ушли», - поделился со «Звездой» участник экспедиции Евгений Ковалевский.

Но опасностью дышит каждая морская миля, и дело не только в стихии. Сомалийские пираты, хуситы у берегов Йемена, пандемия, а также блокировки карт навигации из-за антироссийских санкций. Также надо идти через военные зоны и лавировать между танкерами при переходах, стоически переносить тяготы и радоваться мелочам.

Три с половиной года назад они ушли из Кронштадта с фразой «Мы вернемся». И сдержали слово. Но кругосветка на надувном судне по маршруту великих русских первопроходцев с востока на запад с обходом Мыса Горна - не просто экстремальная экспедиция, а авантюра.

«Крейзи рашнс» - это первое, что доводилось этим двум морякам из России слышать в любой точке земного шара. Мир глазами русских благодаря путешественникам увидели тысячи жителей на всех материках. Узнали о выдающихся российских мореплавателях. Многие захотели побывать в России, и особенно в Сибири.

Теперь на суше продолжается флагманский проект кругосветки - «Уроки из океана», готовятся документальные фильмы и музейная экспозиция. Экспедиция окончена, но не большое путешествие в мир знаний, которыми путешественники намерены щедро делиться.

#Спецназ #Япония #россияне #наш эксклюзив #Кругосветное путешествие #кругосветка #кругосветная экспедиция #Russian Ocean Way
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