МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Ингушетии

19-летний водитель, не имеющий прав, врезался в автомобиль при попытке его обогнать, после этого с ними столкнулись еще две машины.
Анастасия Бобылева 2024-11-18 02:21:13
© Фото: ugibdd_06, Telegram © Видео: ugibdd_06, Telegram

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Ингушетии. Об этом пишет Госавтоинспекция МВД по республике.

«В Малгобекском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибло 2 человека и еще 4 пострадало», - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16 часов на 46-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек. По имеющимся данным, 19-летний житель Малгобекского района не имеющий водительских прав, на своей синей LADA Granta врезался в белую LADA Granta, которую пытался обогнать. Из-за этого белая Granta столкнулась с ехавшим перед ней грузовиком «ГАЗ-3307», а синяя выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21060».

От полученных в результате аварии травм скончались водитель и пассажир «ВАЗа». Водитель синей Granta и трое пассажиров белой Granta, включая несовершеннолетнего, доставлены в больницу.

#в стране и мире #авария #Трагедия #ингушетия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 