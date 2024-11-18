Два человека погибли при столкновении четырех автомобилей в Ингушетии

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе в Ингушетии. Об этом пишет Госавтоинспекция МВД по республике.

«В Малгобекском районе полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погибло 2 человека и еще 4 пострадало», - говорится в сообщении.

Авария произошла около 16 часов на 46-м километре автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек. По имеющимся данным, 19-летний житель Малгобекского района не имеющий водительских прав, на своей синей LADA Granta врезался в белую LADA Granta, которую пытался обогнать. Из-за этого белая Granta столкнулась с ехавшим перед ней грузовиком «ГАЗ-3307», а синяя выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21060».

От полученных в результате аварии травм скончались водитель и пассажир «ВАЗа». Водитель синей Granta и трое пассажиров белой Granta, включая несовершеннолетнего, доставлены в больницу.