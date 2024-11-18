В Екатеринбурге эвакуировали пациентов больницы из-за пожара на крыше

В Екатеринбурге произошло возгорание на крыше клинической больницы №3 на улице Братьев Боковых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС РФ, в учреждении идет эвакуация посетителей и пациентов. Всего эвакуировано 350 человек. На место прибыла группа спасателей в составе 48 специалистов и 16 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

Очевидцы сняли пожар на видео. Густой дым окутал весь район и соседние улицы. В настоящее время причины пожара не установлены. По словам очевидцев, возгорание могло произойти в отделении реанимации.