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В Екатеринбурге эвакуировали пациентов больницы из-за пожара на крыше

Пожар на крыше здания локализован на площади 300 квадратных метров.
Алексей Курильченко 2024-11-18 12:01:39
© Фото: МЧС РФ

В Екатеринбурге произошло возгорание на крыше клинической больницы №3 на улице Братьев Боковых. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС РФ, в учреждении идет эвакуация посетителей и пациентов. Всего эвакуировано 350 человек. На место прибыла группа спасателей в составе 48 специалистов и 16 единиц техники. В настоящее время пожар локализован.

Очевидцы сняли пожар на видео. Густой дым окутал весь район и соседние улицы. В настоящее время причины пожара не установлены. По словам очевидцев, возгорание могло произойти в отделении реанимации.

#пожар #МЧС РФ #Екатеринбург #больница
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