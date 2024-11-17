Мать и четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Ранним утром в селе Новоселье Купинского района загорелся частный дом, где находилось восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Выбраться из горящей квартиры удалось только мужчине и двум детям. Женщина и четыре ребенка погибли.

«При пожаре погибли женщина и четверо детей от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье», - говорится в сообщении следственного комитета.

Сейчас глава семьи госпитализирован в тяжелом состоянии. О состоянии двух детей, сумевших выбраться из огня вместе с отцом, не сообщается.

На данный момент следователи и сотрудники МЧС осматривают место трагедии. Устанавливаются причины возгорания.