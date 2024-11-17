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Мать и четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

Выжил глава семьи и двое детей.
Виктория Бокий 2024-11-17 09:05:19
© Фото: СУ СК России по Новосибирской области © Видео: СУ СК России по Новосибирской области

Ранним утром в селе Новоселье Купинского района загорелся частный дом, где находилось восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Выбраться из горящей квартиры удалось только мужчине и двум детям. Женщина и четыре ребенка погибли.

«При пожаре погибли женщина и четверо детей от шести до двенадцати лет. Отец и двое сыновей 13 и 14 лет смогли самостоятельно покинуть горящее жилье», - говорится в сообщении следственного комитета.

Сейчас глава семьи госпитализирован в тяжелом состоянии. О состоянии двух детей, сумевших выбраться из огня вместе с отцом, не сообщается.

На данный момент следователи и сотрудники МЧС осматривают место трагедии. Устанавливаются причины возгорания.

#в стране и мире #пожар #Новосибирская область #Трагедия #СК РФ #МЧС России #причины возгорания
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