Госдеп: США помогут Киеву построить завод по производству аммиака

США планируют помочь Украине построить завод, где вероятно будет производство аммиака и экологически чистого водорода, передает Госдепартамент.

«Фаза 2 этого проекта построит пилотную установку в Украине для демонстрации производства чистого водорода и аммиака», — следует из данных пресс-релиза.

Отмечается, что сотрудничество Вашингтона и Киева будет проходить в рамках программы «Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов». Всего в нее входит три проекта.

В госдепартаменте уточнили, что первый из них связан с производством чистого топлива из пилотной установки SMR. Второй — переход с угольных электростанций на атомные. Третий — разработка дорожной карты для восстановления и модернизации сталелитейной промышленности в стране.