МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдеп: США помогут Киеву построить завод по производству аммиака

Кроме того, в рамках сотрудничества будет реализовано еще два проекта.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 05:04:40
© Фото: Andreas Arnold, dpa, Globallookpress

США планируют помочь Украине построить завод, где вероятно будет производство аммиака и экологически чистого водорода, передает Госдепартамент.

«Фаза 2 этого проекта построит пилотную установку в Украине для демонстрации производства чистого водорода и аммиака», — следует из данных пресс-релиза.

Отмечается, что сотрудничество Вашингтона и Киева будет проходить в рамках программы «Основополагающая инфраструктура для ответственного использования технологии малых модульных реакторов». Всего в нее входит три проекта.

В госдепартаменте уточнили, что первый из них связан с производством чистого топлива из пилотной установки SMR. Второй — переход с угольных электростанций на атомные. Третий — разработка дорожной карты для восстановления и модернизации сталелитейной промышленности в стране.

#завод #Украина #сша #Госдепартамент #аммиак #чистый водород
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 