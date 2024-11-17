В Турции неизвестные со взрывчаткой напали на сотрудников полиции

В Стамбуле неизвестные в масках напали на сотрудников полиции с самодельной взрывчаткой и «коктейлями Молотова», передает Sabah. Отмечается, что во время происшествия машина правоохранителей направлялась по вызову.

«Полицейская машина, направлявшаяся по вызову, подверглась нападению с применением самодельных взрывчатых веществ и «коктейлей Молотова», — следует из сообщения.

Полиция ведёт поиски преступников. Группа нападающих, предварительно, состояла из 15-20 человек. Они перекрыли дорогу мусорными контейнерами, а после атаковали.

Информации о пострадавших пока нет. Часть улиц в районе происшествия перекрыта.