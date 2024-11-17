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Independent: смещение северного магнитного полюса к России замедлилось

До 2019 года процесс смещения магнитного полюса стабильно ускорялся, потом началось его резкое торможение.
Ян Брацкий 2024-11-17 07:09:42
© Фото: Klaus Ohlenschläger Picture Alliance Global Look Press

Скорость приближения северного магнитного полюса к территории России замедлилась до 25 километров в год. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

«Ученые зафиксировали неожиданную активность в высоких широтах Арктики - северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере», - пишет газета Independent.

Со слов работника Британской геологической службы Уильяма Брауна, в XVII-XX веках точка перемещалась от побережья Канады в сторону Сибири со скоростью около 10-15 километров в год, в 90-х годах прошлого века процесс резко ускорился до 55 километров в год. До 2019 года отмечалось стабильное ускорение, потом началось резкое замедление, пишет Daily Mail.

Ученые раньше никогда не отмечали такого поведения магнитного полюса. Это делает прогнозирование магнитного поля Земли еще сложнее.

Напомним, магнитные полюса Земли представляют собой условные точки, в которых силовые линии магнитного поля планеты пересекают ее поверхность под прямым углом. Они не совпадают с географическими и могут менять свое положение.

Быстрое смещение магнитного полюса может вызывать сбои в работе навигационных систем, которые привязаны к географическим координатам.

#Россия #Наука #в стране и мире #арктика #навигация #магнитный полюс
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