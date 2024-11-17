КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден на встрече в Лиме пришли к соглашению, что важно сохранить человеческий контроль над использованием ядерного оружия на фоне развития искусственного интеллекта, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», — следует из заявления.

Салливан отметил, что даже при оборонной конкуренции между странами им удалось работать на ответственной основе для управления рискам.

Ранее глава КНР заявил о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям с США.