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КНР и США договорились о человеческом контроле над ИИ в ядерном оружии

Это решение является первым случаем заявления стран о пересечении искусственного интеллекта и ядерной доктрины.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 06:41:21
© Фото: Guenter Fischer imageBROKER.com Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Джо Байден на встрече в Лиме пришли к соглашению, что важно сохранить человеческий контроль над использованием ядерного оружия на фоне развития искусственного интеллекта, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», — следует из заявления.

Салливан отметил, что даже при оборонной конкуренции между странами им удалось работать на ответственной основе для управления рискам.

Ранее глава КНР заявил о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям с США.

#Китай #сша #ядерное оружие #Си Цзиньпин #ии #байден
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