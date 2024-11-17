МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать с администрацией Трампа

На переговорах с Байденом Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай стремится установить стабильные отношения с США.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 05:46:46
© Фото: Xie Huanchi, Xinhua, Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече в Лиме с нынешним американским лидером Джо Байденом о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает Белый дом.

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США», — следует из заявления.

Он отметил, что цели Китая остаются неизменными, в частности, это стремление к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям между КНР и США.

Помимо отношений между странами, Си Цзиньпин и Байден обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и Азиатско-Тихоокеанский регион.

#Китай #сша #Трамп #кнр #Си Цзиньпин #байден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 