Си Цзиньпин заявил о готовности КНР работать с администрацией Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече в Лиме с нынешним американским лидером Джо Байденом о готовности Китая работать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, передает Белый дом.

«Китай готов работать с новой администрацией США над поддержанием связи, расширением сотрудничества и устранением разногласий, чтобы стремиться к устойчивому развитию отношений между Китаем и США», — следует из заявления.

Он отметил, что цели Китая остаются неизменными, в частности, это стремление к стабильным, здоровым и устойчивым отношениям между КНР и США.

Помимо отношений между странами, Си Цзиньпин и Байден обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса и Азиатско-Тихоокеанский регион.