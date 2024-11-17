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МИД Ирана опроверг встречу Маска с представителем в ООН

Более того, сторона исламской республики удивлена, что подобное освещается в американских СМИ.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 02:18:20
© Фото: Jerzy Dabrowski ZUMAPRESS.com Globallookpress

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг встречу американского миллиардера Илона Маска с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Ирвани, передает ISNA.

«По поводу заявления, сделанного в некоторых американских СМИ, о встрече Илона Маска… с постоянным представителем Ирана при ООН в Нью-Йорке: мы категорически опровергаем факт этой встречи», — следует из заявления.

Кроме того, сторона исламской республики удивлена, что подобное освещается в американских СМИ.

Ранее New York Times писали об этой встрече. Они заявляли, что разговор проходил в Нью-Йорке и длился более часа, а также, что иранские чиновники восприняли его как «хорошую новость».

#ООН #сша #Иран #илон маск #МИД Ирана #Исмаил Багаи
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