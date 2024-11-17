Давление на Курахово: где продвигаются ВС РФ в зоне спецоперации

На этой неделе неожиданно для ВСУ наши подразделения проломили оборону Купянска и ворвались в город сразу двумя колоннами. В украинских пабликах стремительный бросок российской армии назвали «вход парадным строем».

К новой тактике российских войск атаковать малыми бронегруппами сразу с нескольких направлений противник оказался не готов. Буквально ворвавшись в восточную часть Купянска, наша бронетехника высадила десант, который сумел рассечь гарнизон противника на восточном берегу реки Оскол на две части. Сообщается, что после массированной артподготовки наши подразделения вошли на территорию сахарного завода, закрепились и теперь подтягивают резервы для продолжения штурма.

В украинских СМИ в провале обороны Купянска обвиняют 116-ю и 14-ю отдельные механизированные бригады ВСУ. Впрочем, сам прорыв и та дерзость, с которой наши штурмовики вошли в Купянск, говорят о том, что противник на этом направлении серьезно истощен. А российская артиллерия буквально закапывает ВСУ в холодный грунт, уничтожая один опорник за другим.

Катастрофическая для ВСУ ситуация сейчас складывается в Курахово в ДНР. Там после целой серии успешных наступательных действий штурмовики группировки войск «Центр» ведут бои уже в центральной части города. Курахово находится в котле и до полного окружения остается несколько километров. На неделе ВСУ попытались остановить окружение и подорвали дамбу Кураховского водохранилища.

Таким образом командование ВСУ пыталось затруднить движение наших подразделений. Но сделали хуже только себе. Разлившаяся вода из водохранилища затопила обширную территорию к северо-западу от Курахово. Части ВСУ лишили себя маневра и отрезали пути отступления.

Очевидно, что оборона Курахово, и об этом говорят сейчас многие эксперты, рассыпается. Выстроить ее заново, учитывая скорость, с которой продвигаются российские войска, командование ВСУ уже не сможет. Даже западные СМИ сейчас пишут, что украинская группировка в Курахово ждет от Киева приказа на отступление, но его нет. Под ударами нашей артиллерии боевики ВСУ бегут без приказа со своих позиций. Тех, кто еще пытается сопротивляться, наши бойцы призывают сдаваться, сбрасывая листовки с дронов или при помощи громкоговорителей, подвешенных на беспилотники.

Вот кадры, снятые с помощью тепловизионной камеры. Целое подразделение 79-й бригады ВСУ с поднятыми руками выходит в сторону наших войск. С собой несут раненых. Как позже рассказали боевики, почти все они на позициях всего несколько дней, сразу после учебного полигона, и погибать за киевский режим не захотели.

Всего за несколько дней подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Вознесенка, Волченка и Степановка Донецкой Народной Республики. Тактика, которую сейчас российские военные применяют в Курахово, - брать город в клещи и штурмовать с разных сторон - была успешно применена при взятии Угледара в начале октября.

Что происходит на линии боевого соприкосновения и на освобожденных территориях в зоне спецоперации - об этом в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».