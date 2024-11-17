В Луганске открыли бюст герою СССР пограничнику Гребеннику

Открытый на этой неделе бюст генерала Кузьмы Гребенника отлит в бронзе. А его взгляд устремлен вдаль, как и положено настоящему пограничнику.

«Скульптор сделал замечательный бюст. Он живой, этот бюст. У него очень человеческое лицо, очень человеческое. Оно такое, знаете, домашнее какое-то, свое. Вот он такой. Он плоть от плоти этой земли», - говорит заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Боевой путь Гребенника - пример для нынешних бойцов. Пограничники первыми отбивали атаки украинских террористов в Курской области в августе этого года и с самого начала спецоперации встали на защиту рубежей в освобожденных от нацистов территориях.

Титаническая работа спецслужб скрыта от глаз обывателей. Общение с агентурной сетью в приграничье, патруль слепых зон, поиск контрабандистов и шпионов - в условиях СВО это все крайне небезопасно, сложно, а порой кажется - и невозможно. Преодолеть трудности помогает опыт ветеранов пограничной службы. Одним из них был уроженец Луганщины - Гребенник.

Брянка - небольшой городок к западу от Луганска. Здесь в 1900 году родился Кузьма Евдокимович Гребенник. И здесь же в раннем детстве начал свой трудовой путь. Когда ему было 10 лет, его отец получил травму, и Кузьма пошел работать вместо него на шахту. Он сортировал уголь.

От работы на шахте до генеральских погон прошло всего четверть века. Это небывало быстрый по военным меркам путь. Боевое крещение Кузьма получил на исходе Гражданской войны. Он вступил в партию и записался в ряды ВЧК. Молодого чекиста отправили выдавливать белогвардейцев из Крыма.

«Бой этот, продолжавшийся около 16 часов, я помню какими-то урывками. Вместе с товарищами лез на вал, скатывался вниз и опять лез наверх. Под утро 9 ноября мы одолели врага и ворвались в его окопы», - вспоминал Гребенник легендарный штурм Перекопа.

Когда отгремели последние залпы Гражданской войны, Гребенник получил предложение отправиться на учебу в Москву - в Высшую пограничную школу. Сейчас это академия ФСБ России - закрытое учреждение, откуда выпускают нынешних героев, которые защищают рубежи нашей страны. В 1924 году из этих самых ворот вышел выпускник самого первого набора - молодой офицер Кузьма Гребенник.

И попал сразу на самый ответственный участок - укреплять заставу на границе с Польшей и Румынией. Здесь западные провокаторы устраивали одну диверсию за другой. В конце 30-х уже опытного Гребенника отправляют на Дальний Восток, на границу с Японией - командовать Посьетским погранотрядом, который сыграл ключевую роль в легендарных сражениях на озере Хасан. Ценой больших потерь пограничники сдержали японских милитаристов до прихода дальневосточных частей.

«120 пограничников на фронте 4,5 километра сдерживали атаки двух японских пехотных полков», - рассказывает Александр Скороходов, старший научный сотрудник центрального пограничного музея ФСБ России.

Во время Великой Отечественной войны пограничники участвовали во всех стратегических операциях. В феврале 1943-го дивизию НКВД, которой командовал Гребенник, бросили на самый важный участок - Курскую дугу. На северном фасе именно чекисты не дрогнули перед фашистскими танками и не отошли ни на метр от своих позиций.

«И мы, конечно, восхищаемся мужеством наших героев, но почему-то нигде не комментируем, что в основном костяк этой оборонительной нашей линии составляли войска НКВД. И войска НКВД отстояли северный фас Курской дуги, и Кузьма Евдокимович как раз был участником этих боев. И оттуда уже на таком замечательном запале, я бы сказал, победном он дошел до Берлина», - рассказывает Николай Овсиенко.

Могила генерал-лейтенанта Гребенника находится в Киеве, на самом престижном Байковом кладбище. Но его, как и все, что связывает Украину с советским прошлым, киевский режим тщательно пытается забыть. Место захоронения Гребенника, который истреблял бандеровщину, сейчас заброшено. Именно поэтому памятник Герою Советского Союза установлен на его малой родине в Луганске, в Сквере пограничников. Бронзовый Гребенник почти глаза в глаза смотрит основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

О боевом пути легендарного пограничника, о его послевоенной работе в Закарпатье и борьбе с националистическим подпольем - в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».