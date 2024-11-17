В тайнике ВСУ в Авдеевке нашли 12 ящиков с гранатами

Российские военнослужащие исследуют районы освобожденной Авдеевки, находят заминированные участки, боеприпасы и оружие, которое оставили украинские боевики, когда бежали из города.

Один из таких схронов военные РФ нашли в гараже одного из частных домов, где проживали боевики ВСУ.

Военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер побывала на месте обнаруженного тайника, где осмотрела все боеприпасы.

«Здесь находится граната РГО, ручная граната осколочная в количестве 16 штук. Еще патроны 20 000 штук калибра 7,62 мм. Также калибра 5,45 мм- 2 000 штук. Патроны калибр 12,7 мм - более 160 единиц, также выстрела к РПГ. Восемь ящиков по шесть снарядов в каждом. Ящиков с гранатами - 12 штук», - рассказал следователь временного отдела МВД России по ДНР «Красноармейский» Даниил.

Группа при обнаружении подобных схронов работает следующим образом: специально обученная собака первой заходит на объект и проверяет его на безопасность, сигнализируя людям о потенциальной опасности.

«Собаку используем для своей безопасности, так как она обнаруживает взрывчатые вещества. Далее работает эксперт-взрывотехник. Потом идет следователь», - добавил Даниил.

Довольно часто в украинских схронах удается обнаружить боеприпасы производства стран НАТО.