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В тайнике ВСУ в Авдеевке нашли 12 ящиков с гранатами

В составе группы находится кинолог с собакой, которая ищет опасные предметы и боеприпасы, эксперт-взрывотехник и следователи.
Ирина Егорова Варвара Шрадер 2024-11-17 13:19:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие исследуют районы освобожденной Авдеевки, находят заминированные участки, боеприпасы и оружие, которое оставили украинские боевики, когда бежали из города.  

Один из таких схронов военные РФ нашли в гараже одного из частных домов, где проживали боевики ВСУ.

Военный корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер побывала на месте обнаруженного тайника, где осмотрела все боеприпасы.

«Здесь находится граната РГО, ручная граната осколочная в количестве 16 штук. Еще патроны 20 000 штук калибра 7,62 мм. Также калибра 5,45 мм- 2 000 штук. Патроны калибр 12,7 мм -  более 160 единиц, также выстрела к РПГ. Восемь ящиков по шесть снарядов в каждом. Ящиков с гранатами - 12 штук», - рассказал следователь временного отдела МВД России по ДНР «Красноармейский» Даниил.

Группа при обнаружении подобных схронов работает следующим образом: специально обученная собака первой заходит на объект и проверяет его на безопасность, сигнализируя людям о потенциальной опасности.

«Собаку используем для своей безопасности, так как она обнаруживает взрывчатые вещества. Далее работает эксперт-взрывотехник. Потом идет следователь», - добавил Даниил.

Довольно часто в украинских схронах удается обнаружить боеприпасы производства стран НАТО. 

#ВСУ #Следователи #наш эксклюзив #тайник #Схрон #Авдеевка
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