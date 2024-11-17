В Казахстане в бывшей мечети прогремел взрыв, погибли три человека

Три человека погибли и 16 ранены в результате взрыва газо-воздушной смеси в бывшей мечети аула Сабынды в Казахстане. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана.

Среди погибших есть ребенок 2012 года рождения. Жертвами взрыва также стали мужчина и женщина.

«Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребенок 2012 годов рождения, чьи тела обнаружили под завалами», - передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Известно, что 16 пострадавших доставлены в больницу Астаны.

Уточняется, что бывшая мечеть, где сегодня прогремел взрыв, использовалась для проведения поминальных обедов.

Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы. Задействованы 30 человек и пять единиц техники.