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В Казахстане в бывшей мечети прогремел взрыв, погибли три человека

В числе погибших один ребенок.
Виктория Бокий 2024-11-17 11:09:19
© Фото: Petrov Sergey news.ru Global Look Press

Три человека погибли и 16 ранены в результате взрыва газо-воздушной смеси в бывшей мечети аула Сабынды в Казахстане. Об этом сообщает Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана.

Среди погибших есть ребенок 2012 года рождения. Жертвами взрыва также стали мужчина и женщина.

«Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1983 и ребенок 2012 годов рождения, чьи тела обнаружили под завалами», - передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Известно, что 16 пострадавших доставлены в больницу Астаны.

Уточняется, что бывшая мечеть, где сегодня прогремел взрыв, использовалась для проведения поминальных обедов.

Сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы. Задействованы 30 человек и пять единиц техники.

#в стране и мире #взрыв #газ #Казахстан #Взрыв газа #мечеть
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