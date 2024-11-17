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В Иркутской области под лед провалилась машина, один пассажир утонул

В салоне машины находились три человека, двое спаслись.
Виктория Бокий 2024-11-17 12:29:56
© Фото: sledcom38, Telegram

В городе Бодайбо на реке Витим под лед ушел автомобиль. В салоне машины находились три человека. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Иркутской области.

Водитель и пассажир успели выбраться из тонущего авто, но одной пассажирке, 31-летней женщине, не удалось спастись, она утонула.

По данным МЧС России по Иркутской области, водитель иномарки решил сократить путь, нарушив запрет выезда на лед. Буквально через 20 метров от берега машина в считанные минуты погрузилась в воду.

Сообщается, что на данный момент проводится проверка по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Также ведутся оперативно-следственные мероприятия.

#Автомобиль #Иркутская область #СК РФ #МЧС России #бодайбо
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