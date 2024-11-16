МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Штурмовики отточили навыки ведения боя в городских условиях

Бойцы на полигоне отрабатывают все до мелочей.
Виктория Косогляденко 2024-11-16 09:55:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

От действий штурмовых подразделений зависит исход любого наступления. Бойцы действуют в прямом контакте с противником, зачищают здания и обезвреживают ловушки врага. Почти от каждого действия зависят жизни людей, поэтому все возможные сценарии и тактику отрабатывают до мелочей.

На обучение и подготовку не жалеют ни времени, ни патронов. При этом используются боевые патроны. Почувствовать отдачу по полной можно только стреляя по-настоящему.

«С самого начала со стойкой обучаем, перемещения на поле боя, работа в тройках, слаженность, потом ведение боя в окопе, в траншее, в городских условиях, штурм многоэтажек. То есть у нас полностью весь цикл», - рассказывает военнослужащий с позывным Бук.

Особое внимание уделяется подготовке операторов беспилотников.

«Включаем в процесс, что увидели нового, что появилось. Каждый день что-то меняется», - отмечает боец с позывным Полет.

Роль инструкторов выполняют опытные штурмовики и разведчики.

Напомним, ранее штурмовик 30-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Литвинец рассказал об использовании метода «цветка» нашими военным в зоне специальной операции, в частности, при взятии Селидово и его окрестностей. Он отметил, что уровень наших штурмовых подразделений вырос настолько, что теперь они все чаще успешно ходят в атаку малым числом.

#Минобороны России #ВС РФ #подготовка #МО РФ #тренировка #СВО #штурмовые подразделения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 