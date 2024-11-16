Штурмовики отточили навыки ведения боя в городских условиях

От действий штурмовых подразделений зависит исход любого наступления. Бойцы действуют в прямом контакте с противником, зачищают здания и обезвреживают ловушки врага. Почти от каждого действия зависят жизни людей, поэтому все возможные сценарии и тактику отрабатывают до мелочей.

На обучение и подготовку не жалеют ни времени, ни патронов. При этом используются боевые патроны. Почувствовать отдачу по полной можно только стреляя по-настоящему.

«С самого начала со стойкой обучаем, перемещения на поле боя, работа в тройках, слаженность, потом ведение боя в окопе, в траншее, в городских условиях, штурм многоэтажек. То есть у нас полностью весь цикл», - рассказывает военнослужащий с позывным Бук.

Особое внимание уделяется подготовке операторов беспилотников.

«Включаем в процесс, что увидели нового, что появилось. Каждый день что-то меняется», - отмечает боец с позывным Полет.

Роль инструкторов выполняют опытные штурмовики и разведчики.

Напомним, ранее штурмовик 30-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Литвинец рассказал об использовании метода «цветка» нашими военным в зоне специальной операции, в частности, при взятии Селидово и его окрестностей. Он отметил, что уровень наших штурмовых подразделений вырос настолько, что теперь они все чаще успешно ходят в атаку малым числом.